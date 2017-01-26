Власти РФ пока не приняли решение о предоставлении госгарантий СП GM-Avtovaz. В сообщении Минпромторга РФ, в частности, говорится:

«В настоящее время какие-либо решения о государственной поддержке ЗАО "Джи Эм – АвтоВАЗ"AVAZ -4,47% путем предоставления государственных гарантий по кредитам на реализацию проекта нового поколения автомобиля Chevrolet Niva отсутствуют».

Ранее представитель Минэкономразвития говорил, что тольяттинский автозавод обратился в ведомство за госгарантией для запуска производства внедорожника второго поколения, и этот вопрос прорабатывается. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, отмечал, что даже если GM-Avtovaz подал заявку, она будет рассматриваться не в первую очередь, т.к. речь идет о создании дополнительных мощностей в той отрасли, где на данный момент этих мощностей наблюдается переизбыток.

По данным источника, близкого к компании, совет директоров GM-Avtovaz 13 декабря 2016 года не принял решения о начале реализации проекта новой Chevrolet Niva.

GM-Avtovaz зарегистрирован в 2001 году, General Motors и "АвтоВАЗу" принадлежит по 50% в СП., напоминает "Прайм " После того как американский концерн заявил о сворачивании производственных мощностей в России и частичном уходе с российского рынка, GM-Avtovaz остается единственным действующим производственным активом GM в РФ. В планах предприятия - запустить производство внедорожника Chevrolet Niva нового поколения, которое было отложено в связи с негативной ситуацией на авторынке.