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20 февраля 2018
12:37:43

Продукты для космонавтов начали упаковывать в новую тару

Консервные банки заменят на емкости из ламистера. Это алюминиевая фольга, ламинированная полипропиленовой пленкой. В таком виде продукты начнут отправлять на Международную космическую станцию с конца нынешнего года.

Новая упаковка весит значительно меньше прежней, это снизит стоимость доставки питания на орбиту. Кроме того, лучше сохраняется вкус пищи. После тестирования на МКС ламистерная тара может полностью заменить банки.

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