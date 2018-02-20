Консервные банки заменят на емкости из ламистера. Это алюминиевая фольга, ламинированная полипропиленовой пленкой. В таком виде продукты начнут отправлять на Международную космическую станцию с конца нынешнего года.
Новая упаковка весит значительно меньше прежней, это снизит стоимость доставки питания на орбиту. Кроме того, лучше сохраняется вкус пищи. После тестирования на МКС ламистерная тара может полностью заменить банки.
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