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28 февраля 2017
11:56:39

Продуктовые карточки могут появиться в России уже в этом году

Карточки будут доступны малоимущим гражданам. В эту категорию входят россияне, средний доход которых не превышает прожиточного минимума. Сумма отличается в зависимости от региона. Однако для получения льгот необходимо в числе прочего доказать, что в сложном материальном положении вы оказались из-за внешних обстоятельств.

Программа предусматривает ряд строгих ограничений. Электронная карта распространяется исключительно на продукты отечественного производства, особенно на скоропортящуюся еду. С помощью льгот можно будет приобрести мясо, хлеб, картофель, свежие фрукты, сахар, питьевую воду, растительное масло, рыбу и молоко. Алкоголь, сигареты и другие вредные для здоровья продукты оплачивать картой нельзя.

Каждый месяц на карту будут зачислять баллы на сумму приблизительно 1400 рублей. Использовать их можно во всех магазинах, участвующих в программе, а с 2018 года - в столовых и кафе. Баллы нельзя обналичивать и копить: если их не использовать до установленного срока, они сгорят. А вот пополнять карты Минпромторг позволяет. Более того, 30–50% внесенной суммы гражданин сможет получить в качестве государственного бонуса.

Впервые идею выпуска продовольственных карточек для малоимущих граждан Минпромторг предложил еще в феврале 2015-го, однако реализацию программы несколько раз откладывали. Вновь об этой инициативе заговорили совсем недавно, когда глава ведомства Денис Мантуров пообещал воплотить план уже в этом году.




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