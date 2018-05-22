Об этом рассказал глава Минтруда Максим Топилин. Он напомнил о прописанном в новом «майском указе» президента пункте о необходимости повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 лет к 2030 году.
По словам министра, для того, чтобы достичь этого показателя, ежегодно продолжительность жизни населения должна увеличиваться на полгода. Топилин отметил, что в последние годы этот показатель в России растет рекордными темпами.
В связи с этим он считает задачу, поставленную перед правительством, вполне достижимой.
Источник Мир новостей
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