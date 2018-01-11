Так считает британский физик Стивен Хокинг. Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена. Согласно исследованиям NASA, четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю — на ней были вода и растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным.

Однако скопление парниковых газов в атмосфере "нагрело" Венеру до 460 градусов по Цельсию. Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый "дом", прогнозирует Хокинг.