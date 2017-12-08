Каждый участник акции может выиграть один из 20 абонементов на месяц в фитнес-зал или бассейн УСК «Олимп». До подведения итогов осталось 10 дней. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фото на фоне (или внутри) «Олимпа» и выложить его в своем профиле в соцсетях (Вконтакте, Instagram, Facebook) с хэштегом #ЯВЫБИРАЮТЛТ.

Победителей определят 18 декабря с помощью генератора случайных чисел.В администрации напомнили, что инициатором акции стал глава города Сергей Анташев. Она посвящена главным тольяттинским достопримечательностям и известным горожанам.