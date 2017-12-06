Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект, предусматривающий возможность реализации игристых вин в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января.

Он считает, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции.

А внесенные изменения будут иметь положительные последствия для поступления налогов, а также для здоровья граждан, которые вместо того, чтобы подпольно покупать контрафакт, смогут приобрести игристые вина легально.