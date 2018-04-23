Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники. Это будет июль, уточнил топ-менеджер одной из крупных дилерских компаний АВТОВАЗа. Представитель тольяттинского автоконцерна подробностей не раскрыл.
Автомобили Vesta выпускаются на автозаводе «Лада Ижевск». В минувший вторник здесь было приостановлено производство. Как пояснила компания – из-за нехватки комплектующих. В среду сборку машин возобновили.
Как рассказал представитель АВТОВАЗа, пауза была небольшой, на отгрузки и продажи это не повлияло.
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