Во всяком случае, на это рассчитывают в федеральной антимонопольной службе.

Правительство приняло решение сохранить в 2018 году тарифы на проезд в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования на уровне текущего года. Антимонопольщики предлагали снизить тарифы на 10%, но против выступили министерство финансов и министерство экономического развития. "РЖД" было согласно на повышение на 4%. В итоге, из-за отсутствия решения РЖД, с 3 ноября приостановлена продажа билетов в плацкарты и общие вагоны на поезда отправлением с 1 января 2018 года.

В ФАС ждут, что в ближайшие дни продажи этих билетов возобновятся и грозят монополисту санкциями.