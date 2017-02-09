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09 февраля 2017
15:27:15

Продажа билетов на зимние Олимпийские игры 2018 года стартовала сегодня

Ровно за год до начала соревнований.

Как сообщается на сайте оргкомитета, на первом этапе, который завершится 23 апреля, будут приниматься предзаказы на билеты только от жителей Южной Кореи. 8 мая пройдет лотерея, победители которой смогут приобрести заказанные билеты. Один человек имеет право купить не более 50 билетов. Иностранные болельщики для покупки должны связаться со своим Национальным олимпийским комитетом или авторизованным билетным агентством.

Онлайн-продажа для всех желающих приобрести билеты начнется 5 сентября. Сообщается, что самые дешевые билеты на церемонии открытия и закрытия стоят 220 вон - это 11 тыс 500 рублей.

Олимпиада в Пхенчане пройдёт с 9 по 25 февраля будущего года.

Источник Маяк




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