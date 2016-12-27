Стала известна еще одна торговая точка, которую в Тольятти посетила съемочная группа программы телеканал «Пятница». В сети появилась запись с веселым сюжетом на эту тему, ее публикует группа «Типичный Тольятти» Вконтакте.

Завидев ведущего Александра Молочко и телекамеры, продавцы выпечки бросились прочь. Тогда Молочко встал за прилавок и сам стал предлагать товар посетителям рынка. Причем бесплатно.