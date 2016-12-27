Стала известна еще одна торговая точка, которую в Тольятти посетила съемочная группа программы телеканал «Пятница». В сети появилась запись с веселым сюжетом на эту тему, ее публикует группа «Типичный Тольятти» Вконтакте.
Завидев ведущего Александра Молочко и телекамеры, продавцы выпечки бросились прочь. Тогда Молочко встал за прилавок и сам стал предлагать товар посетителям рынка. Причем бесплатно.
Ее перенесли на сутки из-за крушения Ту-154 над Черным морем.
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