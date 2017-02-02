Об этом заявили в правительстве губернии. С 1 января существенно изменился порядок исчисления акцизов на крепкое спиртное, и теперь размер поступления акцизов в региональные бюджеты зависит не только от объемов производства продукции, но и от уровня ее потребления, который учитывается в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).
Еще в декабре губернатор Самарской области Николай Меркушкин говорил, что из-за новшеств в распределении акцизов между регионами наша губерния теряет почти 1,5 миллиарда рублей. Если не навести порядок на алкогольном рынке, будем терять и больше. Сейчас объем зафиксированных в ЕГАИС продаж на территории Самарской области составляет 7,4 л на человека в год, при этом, в ПФО средний показатель 9,2. Это связано с высоким оборотом нелегальной алкогольной продукции.
Главам муниципалитетов было поручено активизировать совместную работу с полицией по выявлению нелегальных продавцов алкоголя, а также инициировать возбуждение административных дел на нарушителей.
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