План реформирования системы разработало Минэкономразвития. Как пишет газета «Коммерсантъ», чиновники намерены изменить правила работы операторов техосмотра, чтобы они не могли продать диагностическую карту без проверки транспортного средства.
Предусматривается фото- и видеофиксация процедуры, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору. За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему предусмотрено уголовное наказание. Вернется и штраф за непройденный техосмотр. Предварительно он составит 800 рублей.
В Минэкономразвития сообщили, что поправки согласованы со всеми ведомствами, включая ГИБДД. До конца года законопроект будет внесен в правительство.
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