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08 декабря 2017
08:50:37

Процедуру техосмотра автомобилей хотят ужесточить

План реформирования системы разработало Минэкономразвития. Как пишет газета «Коммерсантъ», чиновники намерены изменить правила работы операторов техосмотра, чтобы они не могли продать диагностическую карту без проверки транспортного средства.

Предусматривается фото- и видеофиксация процедуры, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору. За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему предусмотрено уголовное наказание. Вернется и штраф за непройденный техосмотр. Предварительно он составит 800 рублей.

В Минэкономразвития сообщили, что поправки согласованы со всеми ведомствами, включая ГИБДД. До конца года законопроект будет внесен в правительство.




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