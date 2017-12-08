План реформирования системы разработало Минэкономразвития. Как пишет газета «Коммерсантъ», чиновники намерены изменить правила работы операторов техосмотра, чтобы они не могли продать диагностическую карту без проверки транспортного средства.

Предусматривается фото- и видеофиксация процедуры, а контроль над операторами будет передан Ространснадзору. За внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему предусмотрено уголовное наказание. Вернется и штраф за непройденный техосмотр. Предварительно он составит 800 рублей.

В Минэкономразвития сообщили, что поправки согласованы со всеми ведомствами, включая ГИБДД. До конца года законопроект будет внесен в правительство.