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30 мая 2018
12:20:09

Процедура назначения выборов губернатора Самарской области пройдёт 8 июня

Специально для этого депутаты областного парламента соберутся на внеочередное заседание. Досрочные выборы главы региона должны пройти 9 сентября в единый день голосования.

Напомним, в сентябре 2017-го всенародно избранный губернатор Николай Меркушкин был отправлен в отставку, а на его место  -временно - назначен Дмитрий Азаров, в своё время занимавший посты мэра Самары, министра регионального природопользования и сенатора от Самарской области.

Таким образом, отмечает "Территория Самара",  Дмитрий Азаров будет руководить областью с приставкой "врио" ещё три месяца. После этого регион возглавит человек, которого выберут жители.




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