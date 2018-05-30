Специально для этого депутаты областного парламента соберутся на внеочередное заседание. Досрочные выборы главы региона должны пройти 9 сентября в единый день голосования.

Напомним, в сентябре 2017-го всенародно избранный губернатор Николай Меркушкин был отправлен в отставку, а на его место -временно - назначен Дмитрий Азаров, в своё время занимавший посты мэра Самары, министра регионального природопользования и сенатора от Самарской области.

Таким образом, отмечает "Территория Самара", Дмитрий Азаров будет руководить областью с приставкой "врио" ещё три месяца. После этого регион возглавит человек, которого выберут жители.