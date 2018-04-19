ДТП с участием пяти автомобилей произошло сегодня утром. По предварительным данным полиции, у автомобиля «Камаз» отказала тормозная система, водитель (житель Воронежской области) не справился с управлением и столкнулся с 4 машинами, которые двигались в попутном направлении со стороны Сызрани в Тольятти.
В результате ДТП не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На трассе образовалась огромная пробка. Сейчас здесь продолжают работать полицейские. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: 63.мвд.рф
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