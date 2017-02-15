С 15 по 17 февраля в Нью-Дели проходит Международная туристическая выставка «South Asia's Тravel Тrade Show» (SATTE-2017). Россию представляют участники Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Среди них Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» («Классика над Волгой»), который проходит в Тольятти каждое лето с 2008 года. В этом году поклонники классики соберутся на Волге с 25 по 27 июня.

Международная туристическая выставка SATTE-2017 проходит при поддержке Правительства Индии. В ряду участников – руководители аэропортов, перевозчики, компании про прокату автомобилей, круизные компании, отели, гостиницы. География экспонентов – ОАЭ, Словения, Турция, Гонконг, Корея, Испания, Швейцария, Таиланд, Турция, Малайзия, Россия и другие.

Россию представляют 31 участник Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». В том числе Фестиваль «Русская каша» в Белгороде, Гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» в Республике Саха, «Фестиваль света» и Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, а также Фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

«Данные туристические события способны не только привлечь иностранного туриста, но и «навсегда влюбить» его в Россию», – отметила заместитель генерального директора ФРОС «Region PR», исполнительный директор Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Вероника Косых.

«По сути дела, это первый каталог региональных событий России на английском языке, который, безусловно, будет пользоваться большим успехом у иностранных туроператоров», – уверена директор ГК «Конкорд» Наталья Евневич.

Согласно данным организаторов SATTE, в 2016 году в ней приняли участие 750 экспонентов из 35 стран мира и более 20000 посетителей.