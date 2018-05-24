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24 мая 2018
12:29:18

Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным состоится до Чемпионата мира по футболу

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы своевременно сообщим об этом", – отметил он. Песков не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив только, что «будут определённые новации – и технологические, и содержательные».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодная телепередача, в ходе которой президент отвечает на вопросы граждан России. Вопросы принимает  специальный центр обработки сообщений через различные средства связи.

По версии самого Владимира Путина, «прямая линия» является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.




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