Об этом сообщает Жигулевская ГЭС. По графику Росводресурсов станция ежедневно сокращает сбросы на 1000 кубометров в секунду. К 12 мая расход уменьшится до 13000 кубов.

Каким будет дальнейший режим - решит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Заседание, где специалисты рассмотрят новые режимы, состоится завтра, 11 мая.