Об этом сообщает Жигулевская ГЭС. По графику Росводресурсов станция ежедневно сокращает сбросы на 1000 кубометров в секунду. К 12 мая расход уменьшится до 13000 кубов.
Каким будет дальнейший режим - решит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Заседание, где специалисты рассмотрят новые режимы, состоится завтра, 11 мая.
В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии
Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков
16 мая наши футболисты встретятся с командой «Носта» из Новотроицка
ДТП произошло накануне в Борком районе губернии
Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Павел Баннов
Звоните в отдел кадров по телефону: 25-95-68.
Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева.