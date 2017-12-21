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21 декабря 2017
12:56:05

Приставы Самарской области провели общероссийский рейд по должникам

Он состоялся в рамках акции «В Новый год – без долгов!» и был посвящен взысканию задолженностей в пользу топливно-энергетических компаний. Так, например, организация из Тольятти задолжала за газ, тепло и электроэнергию почти 400 тысяч рублей. Приставы предупредили должника об ответственности за неуплату, в результате фирма предоставила документы, подтверждающие оплату, и исполнительное производство было завершено.

Еще один должник, но уже из Самары задолжал за коммуналку 65 тысяч. Ему вручили копию постановления о возбуждении дела, и мужчина быстро все оплатил. Всего же в региональной Службе судебных приставов за 11 месяцев года на исполнении находилось 95,5 тысяч дел о долгах по услугам ЖКХ. Общая сумма взысканных по ним средств превысила 1 миллиарда 26 миллионов рублей.

Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до конца декабря. Следующий  общероссийский рейд запланирован на 25 число, он будет направлен на исполнение исполнительных документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.




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