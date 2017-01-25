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25 января 2017
08:34:30

Присяжные сегодня должны огласить вердикт по делу об убийстве семьи бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта

На скамье подсудимых четверо человек.

Присяжные накануне получили вопросный лист и после напутственного слова председательствующего весь день провели в совещательной комнате, обсуждая вердикт. Ближе к вечеру коллегия воспользовалась своим законным правом и взяла перерыв на прием пищи и сон, — пояснила ТАСС старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова. Сегодня присяжные продолжат обсуждать вердикт в совещательной комнате. Ожидается, что в течение дня может быть оглашено их решение, однако говорить об этом с абсолютной уверенностью нельзя.

После вынесения вердикта состоятся малые прения, где уже без присяжных стороны обвинения и защиты определят квалификацию преступления. Затем суд вынесет приговор.

Судебный процесс по делу о массовом убийстве семьи бывшего полицейского под Сызранью проходит в закрытом режиме. Ранее двое подсудимых заявили ходатайства, чтобы их дело рассматривали присяжные. Суд посчитал, что выделение материалов в отношении двоих фигурантов дела невозможно, и принял решение, что дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей в отношении всех четверых обвиняемых.

Тела Андрея Гошта и его родственников были обнаружены в одном из домов в селе Ивашевка под Сызранью в конце апреля прошлого года. Выжить при нападении удалось только семилетней племяннице полицейского, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Источник Эхо Москвы




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