30 января состоятся так называемые малые судебные прения, на которых гособвинение запросит наказание для предполагаемых убийц.

Тела бывшего начальника полиции Сызрани и его родственников были обнаружены в одном из домов в селе под Сызранью в конце апреля прошлого года. Выжить при нападении удалось только семилетней племяннице полицейского, которая получила тяжелую черепно-мозговую травму.

"В ходе следствия некоторые обвиняемые пытались преуменьшить свою роль, однако следователи детально восстановили хронологию событий в тот трагический день, выяснили степень участия каждого в совершении убийства и дали правовую оценку их действиям, — прокомментировала ход расследования и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

По ее словам, выясняя мотивы нападения, следствие не ограничивалось какой-либо одной версией. Лишь по итогам анализа совокупности полученных доказательств был сделан окончательный вывод, что нападавшие руководствовались лишь корыстью.

Одна из версий, которую проверяли наиболее тщательно, касалась заказного убийства. Однако доказательств этой версии так и не нашлось.