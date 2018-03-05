Сегодня днем в Среднем Поволжье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, связанного с балканским циклоном.

Это значит, что в небе над нашим регионом сохранится высокая концентрация облаков и пройдут заряды снега, а температурный фон к исходу дня начнет стремительно понижаться.

Завтра днем в прогнозах уже 10-13 градусов ниже нуля.