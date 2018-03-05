Сегодня днем в Среднем Поволжье ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, связанного с балканским циклоном.
Это значит, что в небе над нашим регионом сохранится высокая концентрация облаков и пройдут заряды снега, а температурный фон к исходу дня начнет стремительно понижаться.
Завтра днем в прогнозах уже 10-13 градусов ниже нуля.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37%
Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы
Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф
О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец.
Игроки скорее всего согласятся на это
Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил
Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные