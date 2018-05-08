Приняли присягу в преддверии Дня Победы
В тольяттинском Парке Победы судебные приставы «Автограда» в торжественной обстановке поклялись достойно служить своему Отечеству.
Церемония прошла в значимом для тольяттинцев месте – у мемориала в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В присутствии главы г. Тольятти Сергея Анташева, 10 молодых судебных приставов присягнули на верность долгу. Они поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов. Работникам Управления также были вручены ведомственные награды и благодарственные письма от главы г.Тольятти.
После торжественной церемонии работники Управления возложили цветы у Вечного огня и почтили память павших воинов минутой молчания.
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