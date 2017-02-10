Президент Федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон сообщил, что лично организует встречу биатлонистов. Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что действия Фуркада во время смешанной эстафеты требуют оценки со стороны Международного союза биатлонистов. Российская сборная заняла третье место.

Победителем гонки стала команда Германии, вторыми финишировали французские спортсмены. Во время третьей передачи эстафеты Фуркад наехал на лыжу россиянина Александра Логинова и спровоцировал его падение. Во время цветочной церемонии француз демонстративно покинул пьедестал. На пресс-конференции, посвящённой итогам смешанной эстафеты, Шипулин и Фуркад устроили пикировку.

Француз сделал вид, что не понимает сути претензий, когда россиянин попросил его не заниматься политикой, а честно бороться на трассе. На это Шипулин сказал «Я думаю, нам лучше поговорить после пресс-конференции тет-а-тет». Ранее Фуркад не раз позволял себе выпады в адрес Логинова.