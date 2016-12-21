Экс-военкома Тольятти приговорили к 9 годам заключения со штрафом 100 млн рублей.
Оглашение приговора Игорю Попову и его предполагаемому сообщнику Николаю Ксенафонтову состоялось накануне в суде Автозаводского района Тольятти, сообщила Волга Ньюс старший помощник прокурора Автозаводского района Ольга Артюшкина.
Как пояснила Ольга Артюшкина, суд признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 100 млн руб., а также на 3 года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Ксенафонтова суд признал виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. Его взяли под стражу в зале суда, так как ранее он содержался под домашним арестом.
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