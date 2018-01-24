В 2016 году оперативники региона задержали восьмерых подозреваемых в сбыте наркотических средств через интернет-магазин. Тогда было возбуждено уголовное дело. Задержанным избрали меру пресечения в виде ареста.
В ходе расследования полицейские установили, что двое из них - жители Саратовской области - открыли счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотиков перечисляли деньги.
Злоумышленники переводили эти деньги на другие счета и потом обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали более 12 миллионов рублей. Пришлось возбуждать второе уголовное дело, по которому преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.
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