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31 октября 2017
07:39:43

Прием аспирина значительно снижает риск заболевания раком

Причем, как выяснили ученые, некоторых его видов - почти наполовину. Для этого принимать вещество нужно в небольших дозах и не менее полугода. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного Китайским университетом Гонконга. На протяжении многих лет в нем принимали участие более 600 тысяч человек.

Оказалось, что аспирин особенно эффективен против тех онкологических заболеваний, которые начинаются в системе пищеварения. Так, риск заболеть раком печени и раком пищевода снижается в результате приема этого медикамента сразу на 47%, раком желудка - на 38%, раком поджелудочной железы - на 34% и раком кишечника - на 24%.

"Длительное употребление аспирина в количестве 80 мг ежедневно может значительно сократить число раковых заболеваний органов пищеварения. Аналогичные выгоды наблюдались и в отношении ряда других видов рака, не имеющих отношения к пищеварительной системе, таких как лейкемия, рак легких и рак предстательной железы", - приводит издание слова профессора Китайского университета Гонконга Кельвина Цоя. Исследование показало, что аспирин понижает вероятность заболевания тремя упомянутыми профессором видами рака на 24, 35 и 14%, соответственно.

Но есть и такие виды онкологических заболеваний, на развитие которых аспирин не оказывает существенного эффекта. В их числе рак груди, рак мочевого пузыря, рак почек и миеломная болезнь.

Источник ТАСС




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