Об этом сообщили сегодня в ГИБДД. В минувшие выходные инспекторы проводили в городе спецрейд по выявлению нарушений, связанных с выездом на встречную сторону проезжей части. За три часа к административной ответственности привлечены 6 водителей.

Выезд на «встречку» в лучшем случае чреват штрафом в 5 тысяч рублей, в худшем – заберут права на срок от 4 до 6 месяцев. Если же вы нарушите это правило повторно, то лишиться водительских документов можете уже на год.