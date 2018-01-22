Об этом сообщили сегодня в ГИБДД. В минувшие выходные инспекторы проводили в городе спецрейд по выявлению нарушений, связанных с выездом на встречную сторону проезжей части. За три часа к административной ответственности привлечены 6 водителей.
Выезд на «встречку» в лучшем случае чреват штрафом в 5 тысяч рублей, в худшем – заберут права на срок от 4 до 6 месяцев. Если же вы нарушите это правило повторно, то лишиться водительских документов можете уже на год.
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