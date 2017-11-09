Строительная компания "Татдорстрой" (Казань) подала в правоохранительные органы Татарстана заявление об уголовном преследовании гендиректора ООО "Стальмонтаж-Электросталь" Сергея Уласевича за хищение средств при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Самаре.

"Стальмонтаж-Электросталь" получила от основного субподрядчика строительства стадиона - компании "Татдорстрой" свыше 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "ПСО "Казань" (генподрядчик строительства).

Представитель ПСО "Казань" пояснил, что "Стальмонтаж-Электросталь" выполняла работы по монтажу металлоконструкций стадиона в Самаре, при этом поставщику металлоконструкций "Татдорстрой" платил напрямую.

В пресс-службе ПСО "Казань" также заявили, что "Стальмонтаж-Электросталь" сорвала сроки работ по монтажу основных металлоконструкций, и генподрядчику пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график.

Сам Уласевич сказал "Интерфаксу ", что пока не готов прокомментировать ситуацию.

Сейчас "Стальмонтаж-Электросталь" проходит процедуру банкротства: в августе Арбитражный суд Московской области ввел на предприятии наблюдение.