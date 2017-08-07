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07 августа 2017
09:08:40

При пожаре на даче в Н.Санчелеево угорел 7-летний ребенок

Пострадали трое взрослых, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Традгедия произошла в ночь на субботу. Площадь пожара составила 250 кв. м. В его тушении участвовали 10 человек, которые использовали 3 единицы техники.

По предварительным данным оперативных структур, во время пожара погиб семилетний ребенок и пострадали трое взрослых.

Причины случившегося устанавливаются.

 




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