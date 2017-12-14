Как ожидается, традиционное мероприятие в этот раз приобретет предвыборный характер. 13-я по счету пресс-конференция президента начнется в полдень мск и согласно сложившейся практике продлится несколько часов.

На мероприятие аккредитовано рекордное количество журналистов, российских и зарубежных – 1640 человек. Последняя пресс-конференция Путина длилась 3 часа 50 минут. Тогда глава государства успел ответить на вопросы 47 представителей СМИ.