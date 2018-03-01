Это традиционное, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламентариям предусмотрено Конституцией РФ. В этом году оно состоится менее чем за месяц до выборов президента страны, участие в которых примет и баллотирующийся на новый срок Путин.

Нынешнее послание станет уже 24-м в новейшей истории России и 14-м лично для Путина. Обычно такие выступления, в которых президент излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на перспективу, укладывались в рамки календарного года. Лишь в 2017 году послание не состоялось.

По традиции, мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Помимо парламентариев на оглашение послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ. Выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфире.

Нынешнее послание будет отличаться от привычного формата. Для лучшей визуализации будут использованы экраны с инфографикой.