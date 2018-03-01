слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
01 марта 2018
09:15:28

Президент РФ Владимир Путин сегодня огласит послание Федеральному собранию

Это традиционное, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламентариям предусмотрено Конституцией РФ. В этом году оно состоится менее чем за месяц до выборов президента страны, участие в которых примет и баллотирующийся на новый срок Путин.

Нынешнее послание станет уже 24-м в новейшей истории России и 14-м лично для Путина. Обычно такие выступления, в которых президент излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на перспективу, укладывались в рамки календарного года. Лишь в 2017 году послание не состоялось.

По традиции, мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Помимо парламентариев на оглашение послания приглашаются члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов, другие высокопоставленные лица, главы основных конфессий и представители СМИ. Выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфире.

Нынешнее послание будет отличаться от привычного формата. Для лучшей визуализации будут использованы экраны с инфографикой.

Источник ТАСС




Последние новости Тольятти

01 марта
13:38
В Тольятти задержан пьяный водитель, лишенный прав

Его «Приора» привлекла внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших Автозаводский район

01 марта
12:56
В Самарскую область пытались ввезти крупную партию контрафактного табака – на 19 млн рублей

Машину с грузом под управлением гражданина Республики Казахстан остановили на пограничном пункте пропуска «Маштаково».

01 марта
12:41
В Самарской области задержали псевдо-врачей, которые наживались на пенсионерах

Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей.

01 марта
11:52
Стали известны подробности смертельной аварии на трассе М-5

ДТП произошло сегодня примерно 7:30 утра в Сызранском районе губернии (фото)

01 марта
11:21
Жители Самарской области могут бесплатно получить землю на Дальнем Востоке

Но пока не хотят

01 марта
10:55
На Жигулевской ГЭС началась подготовка к половодью

На станции разработали общий план мероприятий по безопасному пропуску «большой воды»

01 марта
10:26
AliExpress запускает в России социальную сеть и биржу блогеров

Теперь интернет-пользователи смогут зарабатывать на обзорах товаров


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+