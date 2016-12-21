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21 декабря 2016
08:23:38

Президент АВТОВАЗа назвал стоимость универсала Lada Vesta Cross

Николя Мор напомнил, что это будет первая модель, запущенная в конце следующего года, "и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей", - цитирует главу завода «Колёса.ру».

Как ожидается, старт производства Lada Vesta Cross будет осуществлён в июле 2017 года. Выпуск модели наладят на мощностях Lada Ижевск.

Издание напоминает, что на Московском автосалоне, прошедшем в конце лета, Lada представила концепт вседорожного седана Vesta, который тоже станет серийным.




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