Николя Мор напомнил, что это будет первая модель, запущенная в конце следующего года, "и этот автомобиль будет стоить как раз чуть-чуть больше 800 000 рублей", - цитирует главу завода «Колёса.ру».
Как ожидается, старт производства Lada Vesta Cross будет осуществлён в июле 2017 года. Выпуск модели наладят на мощностях Lada Ижевск.
Издание напоминает, что на Московском автосалоне, прошедшем в конце лета, Lada представила концепт вседорожного седана Vesta, который тоже станет серийным.
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