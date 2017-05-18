Новый смартфон, позволяющий видеть 3D-изображения невооруженным глазом, был презентован сегодня в Китае.
Устройство позволяет пользователю видеть изображения, смотреть фильмы и играть в игры в 3D-формате без специальных очков благодаря жидкокристаллическому экрану.
Новый гаджет будет стоить от 291 до 435 долларов США, передает «Синьхуа».
О сроках появления подобного смартфона в розничной продаже в России пока не сообщается.
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