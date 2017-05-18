Новый смартфон, позволяющий видеть 3D-изображения невооруженным глазом, был презентован сегодня в Китае.

Устройство позволяет пользователю видеть изображения, смотреть фильмы и играть в игры в 3D-формате без специальных очков благодаря жидкокристаллическому экрану.

Новый гаджет будет стоить от 291 до 435 долларов США, передает «Синьхуа ».

О сроках появления подобного смартфона в розничной продаже в России пока не сообщается.