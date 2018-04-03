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03 апреля 2018
12:49:54

Премьерные серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" покажут сегодня в соцсетях

Они появятся в официальных группах "Союзмультфильма" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте", а также на портале Кино Mail.Ru. Новые приключения Шарика и кота Матроскина можно будет посмотреть бесплатно.

Зрителей ждет подросший Дядя Федор, ему уже 9 лет, у него появилась маленькая сестренка - Вера Павловна. А в домике в Простоквашино завелся новый жилец - грызун Тама-Тама. Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая Юлия Меньшова, Печкин говорит голосом актера Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил певец Гарик Сукачев, а Матроскина - Михаил Ефремов.

Голос главному герою - Дяде Федору - дал 11-летний актер Алексей Онежен. Всего с 2018 года по 2020 год будет выпущено 30 серий длительностью по шесть с половиной минут.




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