Тольяттинцам рекомендовали не оставлять сегодня окна открытыми. А также не парковаться под кронами деревьев. Сегодня в городе ожидается гроза с порывами ветра до 20 м/с.

Рекомендации ЕДДС при сильном ветре традиционны - плотно закрывать перед уходом окна и двери, отключать внешние антенны и бытовые электроприборы, во время грозы не пользоваться мобильным телефоном.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Водителям рекомендуется припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.