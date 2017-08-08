Тольяттинцам рекомендовали не оставлять сегодня окна открытыми. А также не парковаться под кронами деревьев. Сегодня в городе ожидается гроза с порывами ветра до 20 м/с.
Рекомендации ЕДДС при сильном ветре традиционны - плотно закрывать перед уходом окна и двери, отключать внешние антенны и бытовые электроприборы, во время грозы не пользоваться мобильным телефоном.
На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
Водителям рекомендуется припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
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