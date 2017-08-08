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08 августа 2017
09:48:05

Предупреждение о надвигающемся ненастье передали местные синоптики

Тольяттинцам рекомендовали не оставлять сегодня окна открытыми. А также не парковаться под кронами деревьев. Сегодня в городе ожидается гроза с порывами ветра до 20 м/с.

Рекомендации ЕДДС при сильном ветре традиционны - плотно закрывать перед уходом окна и двери, отключать внешние антенны и бытовые электроприборы, во время грозы  не пользоваться мобильным телефоном.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Водителям рекомендуется припарковать автомобили в безопасном месте, подальше от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.




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