Композиция Live It Up станет неотъемлемой частью большого футбольного праздника этим летом. Исполнители - Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи.

Песня поможет оживить атмосферу на стадионах в России и объединить болельщиков со всего мира. А счастливчики, которые попадут на финал, смогут услышать ее исполнение вживую.