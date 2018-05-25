Композиция Live It Up станет неотъемлемой частью большого футбольного праздника этим летом. Исполнители - Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи.
Песня поможет оживить атмосферу на стадионах в России и объединить болельщиков со всего мира. А счастливчики, которые попадут на финал, смогут услышать ее исполнение вживую.
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