Это стало известно по итогам второго полуфинала в Лиссабоне. Этап преодолели Сербия, Молдова, Венгрия, Украина и Швеция, а также Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия. Финал пройдёт в субботу, 12 мая.