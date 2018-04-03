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03 апреля 2018
12:31:16

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Вновь избранный глава государства оценил прошедшие выборы как «самые чистые и прозрачные за всю историю страны». Председатель ЦИК в свою очередь заявила, что уровень доверия россиян к голосованию был рекордным – 88%.

На выборах работали более 1,5 тысяч международных наблюдателей и почти полмиллиона российских. Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.




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