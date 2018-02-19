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19 февраля 2018
10:43:23

Предпринимателям Самарской области предлагается программа льготного кредитования

Определён перечень банков-участников программы по ставке 6,5%. Субъекты МСП могут получить льготный кредит в 15 банках: Банк ВТБ, Сбербанк, «Россельхозбанк», «Банк Акцепт», «Альфа-банк», КБ «Ассоциация», Банк «Левобережный», «Банк Интеза», «Запсибкомбанк», МСП Банк, СКБ Приморья «Примсоцбанк», «РосЕвроБанк», «Банк «Санкт-Петербург», РНКБ Банк, ТКБ Банк.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.

Для получения консультации вы можете обратиться в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Контактное лицо – Урусова Алёна Алексеевна, +7 (846) 212-96-62 (доб. 04).




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