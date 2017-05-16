В апреле рост по сравнению с мартом составил 11%. Увеличение произошло вследствие высокой закупочной цены на электроэнергию и мощность на оптовом рынке, сообщили в пресс-службе «Самарэнерго».

Там отметили, что на увеличение нерегулируемых цен оказали влияние такие федеральные факторы как надбавка для компенсации строительства электростанций в Калининградской области; финансирование строительства заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов; а также оплата строящейся в РФ генерации. Следует отметить, что эти изменения коснулись всех участников энергорынка.

«Самараэнерго» просит потребителей принять во внимание специфику ценообразования на рынке энергии и обращает внимание на необходимость своевременной и полной оплаты поставляемого ресурса.