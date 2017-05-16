В апреле рост по сравнению с мартом составил 11%. Увеличение произошло вследствие высокой закупочной цены на электроэнергию и мощность на оптовом рынке, сообщили в пресс-службе «Самарэнерго».
Там отметили, что на увеличение нерегулируемых цен оказали влияние такие федеральные факторы как надбавка для компенсации строительства электростанций в Калининградской области; финансирование строительства заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов; а также оплата строящейся в РФ генерации. Следует отметить, что эти изменения коснулись всех участников энергорынка.
«Самараэнерго» просит потребителей принять во внимание специфику ценообразования на рынке энергии и обращает внимание на необходимость своевременной и полной оплаты поставляемого ресурса.
Всероссийские соревнование по спортивному ориентированию пройдут 20 мая
Представители КСДЮСШОР «Олимп» приехали в Санкт-Петербург
Пострадал 8-летний житель села Сосновый Солонец.
Замысел раскрыли самарские таможенники, получившие информацию о контрабанде
Мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей в иностранной валюте
Сегодня под утро в Автозаводском районе под колесами автомобиля такси пострадали 2 пешехода
Кроме того, введены ограничительные меры против крупнейшего российского поисковика «Яндекс»