В этом году с 27 мая по 27 июня пройдет Рамадан - священный для мусульман месяц поста и очищения от грехов. В связи с этим Сабантуй состоится не в День города, а 8 июля, сообщили в горадминистрации.
Площадкой праздника станет территория прибрежного парка Автозаводского района (напротив 8 квартала по ул. Спортивная). Жители нашего города отметят Сабантуй уже в 30-й раз - в 2017 году он будет посвящен 280-летию основания Ставрополя-Тольятти.
Ежегодно Сабантуй посещают более 35 000 тольяттинцев.
В программе праздника:
- открытый чемпионат Самарской области по национальной борьбе "КОРЭШ", в котором принимают участие сильнейшие борцы со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;
- матчевая встреча сборной Самарской области и Татарстана в разделе К-1;
- показательные конные скачки;
- многочисленные площадки для творческих выступлений, спортивных состязаний, игр и конкурсов.
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