В этом году с 27 мая по 27 июня пройдет Рамадан - священный для мусульман месяц поста и очищения от грехов. В связи с этим Сабантуй состоится не в День города, а 8 июля, сообщили в горадминистрации.



Площадкой праздника станет территория прибрежного парка Автозаводского района (напротив 8 квартала по ул. Спортивная). Жители нашего города отметят Сабантуй уже в 30-й раз - в 2017 году он будет посвящен 280-летию основания Ставрополя-Тольятти.



Ежегодно Сабантуй посещают более 35 000 тольяттинцев.

В программе праздника:

- открытый чемпионат Самарской области по национальной борьбе "КОРЭШ", в котором принимают участие сильнейшие борцы со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья;

- матчевая встреча сборной Самарской области и Татарстана в разделе К-1;

- показательные конные скачки;

- многочисленные площадки для творческих выступлений, спортивных состязаний, игр и конкурсов.