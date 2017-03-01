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01 марта 2017
16:07:28

Празднование Дня защитника Отечества переносить не будут

Госдума отказалась переносить празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа. Такое предложение депутат Иван Сухарев мотивировал тем, что эта дата досталась нам от революционной России и нужно вернуться к истокам. Однако, замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что депутаты сохранят календарь российских праздников в его нынешнем виде.

Источник НСН




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