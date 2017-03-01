Госдума отказалась переносить празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа . Такое предложение депутат Иван Сухарев мотивировал тем, что эта дата досталась нам от революционной России и нужно вернуться к истокам. Однако, замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что депутаты сохранят календарь российских праздников в его нынешнем виде.