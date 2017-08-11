12 августа Тольятти отметит сразу два крупных праздника - Международный день молодежи и Всероссийский день физкультурника, напомнили в горадминистрации. Жителей и гостей города ожидает насыщенная и разнообразная программа.

Праздничные мероприятия в Центральном районе стартуют в 14.00 с открытия стадиона «Труд» (ул. К. Маркса, 37) после грандиозной реконструкции. В торжественной церемонии примут участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Тольятти Сергей Анташев, председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель и другие представители городской и областной власти. В программе открытия: тожественный парад с участием воспитанников спортивных школ и заслуженных ветеранов спорта.

С 15.00 праздничные мероприятия в Центральном районе переместятся на пл. Свободы и Молодежный бульвар. На главной площади города будет дан старт автородео от известного коллектива автокаскадеров «Тольятти-трюк». Большая 40-минутная программа включает в себя почти два десятка экстремальных номеров с использованием шести трюковых автомобилей LADA, среди которых есть новинка отечественного автопрома –Lada Vesta.

Соседняя улица - Молодежный бульвар - в этот день с 15.00 превратится в «Тольяттинский Арбат». Часть бульвара станет пешеходным и наполнится разнообразными интерактивными площадками. «Живые» чтения и краеведческая игра, мастер-классы и выставки картин тольяттинских мастеров, презентации различных городских проектов и показательные выступления спортивных школ города, а так же выставки – продажи работ тольяттинских ремесленников и площадки национальных диаспор.

В 16.00 состоится закладка «капсулы времени» с посланием потомкам от молодежи 2017 года.

Особо внимательными в этот день стоит быть автомобилистам. Движение личного транспорта в промежуток с 14.00 до 20.00 на участке Молодежного бульвара от пл. Свободы до ул. Ленина и на пл. Свободы перед театром кукол «Пилигрим» (пл. Свободы, 2) будет ограничено. Схема движения общественного транспорта останется неизменной.

Частичное ограничение движения транспорта будет и в Автозаводском районе. С 11 до 20 часов 12 августа будет перекрыт въезд на парковку, расположенную у Парка Победы со стороны ул. Юбилейной.

В Парке Победы в субботу состоится «Фестиваль здоровья и спорта». Развлекательная программа стартует в 10.00 с благотворительного забега «Добрый бег», участникам которого предстоит преодолеть дистанции в 10 или 3 км (на выбор).

Ровно в полдень «Фестиваль здоровья и спорта» будет открыт официально. Далее на протяжении всего дня на территории парка будут проходить различные соревнования: как традиционные и полюбившиеся многим, вроде семейных «Веселых стартов», так и шуточные, например, забеги на каблуках, с колясками и подносами (забег официантов). Кроме того, с 12 часов презентации и мастер - классы планируют школа боевых искусств «Союз», Федерация бокса, Федерация по стрельбе из лука и различные фитнес - центры города.

Одновременно, с «Фестивалем здоровья и спорта» в том же Парке Победы (в сторону ДКиТ по центральной аллее) начнется «Фестиваль еды», который полюбился горожанам после дебютного проведения 25 июня. Цель фестиваля познакомить жителей города с представителями ресторанного бизнеса, а также с производителями качественных товаров, присутствующих на просторах интернета. Достойное место планируется отвести и представителям hande-made сферы.

13 августа с 12.00 «Фестиваль еды» планирует продолжить свою работу. Также как и «Тольяттинский Арбат» на Молодежном бульваре, который с 17.00 в воскресенье снова станет центром развлечений и творчества.