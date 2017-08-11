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11 августа 2017
12:33:27

Праздничная программа на ближайшие выходные в Тольятти

12 августа Тольятти отметит сразу два крупных праздника -  Международный день молодежи и Всероссийский день физкультурника, напомнили в горадминистрации. Жителей и гостей города ожидает насыщенная и разнообразная программа.

Праздничные мероприятия  в Центральном районе стартуют  в 14.00  с  открытия стадиона «Труд»  (ул. К. Маркса, 37) после грандиозной  реконструкции.  В торжественной церемонии примут участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Тольятти Сергей Анташев, председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель и другие представители городской и областной власти. В программе открытия:  тожественный парад с  участием  воспитанников спортивных школ и  заслуженных ветеранов спорта.

С  15.00 праздничные мероприятия в Центральном районе переместятся на пл. Свободы и Молодежный бульвар. На главной площади города будет дан старт автородео от  известного коллектива автокаскадеров «Тольятти-трюк».  Большая 40-минутная программа  включает в себя почти два десятка экстремальных номеров с использованием шести трюковых автомобилей  LADA, среди которых есть новинка отечественного автопрома –Lada Vesta. 

Соседняя улица - Молодежный бульвар - в этот день с 15.00 превратится в «Тольяттинский Арбат».  Часть бульвара станет пешеходным и наполнится разнообразными  интерактивными площадками. «Живые» чтения и краеведческая игра, мастер-классы и выставки картин тольяттинских мастеров, презентации различных городских проектов  и показательные выступления спортивных школ города, а так же выставки – продажи работ тольяттинских ремесленников  и площадки национальных диаспор. 

В 16.00 состоится закладка «капсулы времени» с посланием потомкам от молодежи 2017 года.

Особо внимательными в этот день стоит быть автомобилистам. Движение личного транспорта в промежуток с 14.00 до 20.00 на участке Молодежного бульвара от пл. Свободы до ул. Ленина и на пл. Свободы перед театром кукол «Пилигрим» (пл. Свободы, 2)  будет   ограничено. Схема  движения общественного транспорта останется неизменной.

 Частичное ограничение движения транспорта будет и в Автозаводском районе.  С 11 до 20 часов 12 августа будет перекрыт въезд на парковку, расположенную у Парка Победы со стороны ул. Юбилейной.

В Парке Победы в субботу состоится «Фестиваль здоровья и спорта». Развлекательная программа стартует в 10.00 с благотворительного забега  «Добрый бег», участникам которого предстоит преодолеть дистанции в  10 или 3 км (на выбор). 

Ровно в полдень «Фестиваль здоровья и спорта» будет открыт официально. Далее на протяжении всего дня на территории парка будут проходить различные соревнования:  как  традиционные и полюбившиеся многим, вроде семейных «Веселых стартов»,  так и шуточные, например,  забеги на каблуках, с колясками и  подносами (забег официантов).  Кроме того, с 12 часов презентации и мастер - классы планируют  школа боевых искусств «Союз»,  Федерация бокса, Федерация по стрельбе из лука и  различные фитнес - центры города.

Одновременно, с «Фестивалем здоровья и спорта» в том же Парке Победы  (в сторону ДКиТ по центральной аллее) начнется «Фестиваль еды», который полюбился горожанам после дебютного проведения 25 июня.  Цель фестиваля познакомить жителей города с  представителями ресторанного бизнеса, а также с производителями качественных товаров,  присутствующих на просторах интернета. Достойное место планируется отвести и  представителям hande-made сферы.

13 августа с 12.00 «Фестиваль еды» планирует продолжить свою работу. Также как и  «Тольяттинский  Арбат» на Молодежном бульваре, который с 17.00 в воскресенье снова станет центром развлечений  и творчества.




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