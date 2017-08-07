С 7 по 13 августа. На Центральной площади будут представлены товары из Татарстана, Нижегородской, Московской, Оренбургской и Самарской областей. Работать ярмарка будет с 8 утра и до самого вечера – до 20.00, сообщает городская администрация.
В раскинувшихся шатрах можно будет найти все, что душе угодно: бакалею и консервацию, кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, овощную продукцию, верхнюю одежду, головные уборы, перчатки и другие аксессуары, обувь, текстиль из ситца, льна и шерсти, трикотажные изделия различных видов, натуральную белорусскую косметику, постельное и нижнее белье, посуду из чугуна и нержавеющей стали, сувениры, хозяйственные товары.
Готовится программа "Прощай, Андрей"...
Россияне смогут увидеть сегодня лунное затмение почти на всей территории страны...
В течение последних 20 лет регион покинули 2 миллиона человек...
Деревья высадят на ул. Мира...
Руководство телеканала знает о причинах ухода телеведущего и отнеслось к этому негативно...
Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 5-1...
Ведомство предлагает дать страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы...