Он закончится 6 января - в ночь под Рождество. «Рождественский» - официальное церковное название зимнего поста, а «Филиппов пост», или даже «филипки» - название народное, связанное с тем, что накануне, 27 ноября, Церковь отмечает день памяти апостола Филиппа.
В ближайшие 40 дней верующие будут употреблять только растительную пищу, откажутся от просмотра увеселительных передач. Также в последние годы принято выходить из социальных сетей, хотя священники не устают объяснять: пост не диета, смысл поста не в аскетических упражнениях по укрощению плоти.
Главная цель - возвращение к Богу, отказ от мирской суеты, воспитание в себе любви к ближнему.
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Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс»
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