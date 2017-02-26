Это последний день перед Великим постом, который начнется завтр и продлится семь недель.
Согласно православным канонам, сегодня людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.
В этот день также отмечается и праздник «Проводы зимы». В Тольятти его отметят с размахом: в городе организовано около 30 площадок, где людей будут угощать блинами и развлекать. Здесь они все.
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