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26 февраля 2017
09:09:40

Православные тольяттинцы отмечают Прощеное воскресенье

Это последний день перед Великим постом, который начнется завтр и продлится семь недель.

Согласно православным канонам, сегодня людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

В этот день также отмечается и праздник «Проводы зимы». В Тольятти его отметят  с размахом: в городе организовано около 30 площадок, где людей будут угощать блинами и развлекать. Здесь они все.




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