Самый длительный и строгий в году - вместе со Страстной седмицей он продлится 49 дней и завершится главным христианским праздником - Пасхой, днем Воскресения Христова 8 апреля, отмечает ТАСС. Как отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своей проповеди после вечерней службы накануне, Великий пост предоставляет нам удивительную возможность сделать реальный шаг к тому, чтобы стать лучше.

Что касается употребления пищи, то священники рекомендуют индивидуальный подход. Кто-то может максимально придерживаться православной традиции: все 49 дней обходиться без мяса, рыбы и молочной пищи, а кто-то способен себя ограничить лишь в мясных блюдах, да и то не во все дни. "У Бога нет кулинарных заповедей.

Главное, как говорил святой Силуан Афонский, были бы силы на молитву, - говорят священники. Они призывают быть особенно острожными пожилых людей, страдающих диабетом, гипертонией и другими хроническими заболеваниями.