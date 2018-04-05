Это - один из важнейших дней Страстной недели. Праздник посвящен Тайной вечере, на которой Иисус Христос в последний раз делил трапезу с апостолами и омыл ноги своим ученикам, показав пример смирения и братской любви.
Также вспоминается молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды. По традиции в этот день верующие приходят в храмы, исповедуются и причащаются. Также сегодня принято готовить пасхальные куличи и красить яйца.
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