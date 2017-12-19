В народе этот праздник называют Никола Зимний (или день святителя Николая). Дата установлена христианами в память преставления Николая, архиепископа Мир Ликийских, сразу после смерти святого. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в Русской православной церкви.
Считалось, что он является не только покровителем моряков, но также помогает помириться, забыть все ссоры. Поэтому в этот праздник старались загладить все обиды, попросить прощения и самому простить своих обидчиков.
В католичестве из-за своей добродетели и благотворительности Николай Чудотворец стал прототипом Санта-Клауса.
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